Новым партнёром Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» может стать актёр Антон Рогачев

Журналисты и поклонники продолжают гадать, кто же станет партнёром фигуристки Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде».

Пару девушке может составить 21-летний актёр театра и кино Антон Рогачев.

Молодой артист был замечен на съёмочной площадке ледового проекта. Он беседовал с продюсером шоу Ильёй Авербухом. Как отмечают очевидцы, Антон уверенно держится на льду, а своим типажом очень похож на блогера Даню Милохина.

Добавим, ранее журналисты предположили, что вместо тиктокера новым партнёром Жени может стать актер Алексей Лукин. А работа над очередным эфиром должна была состоятся уже вчера, 26 октября.



Еще один возможный претендент в партнеры Евгении Медведевой —это 21-летний Антон Рогачев. Издание Super его заметило на вчерашней тренировке телешоу «Ледниковый период». Парень оживленно общался с Авербухом. На льду Антон держится намного увереннее Лукина, а с Милохиным похож как две капли воды. Не исключено, что выбор падет именно на него, - пишет издание в своем Телеграм-канале.