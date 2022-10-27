Певица Глюкоза заявила, что не смогла простить измену возлюбленного

В СМИ последние несколько недель активно обсуждают признание Нюши (Анны Шурочкиной) об измене супруга, которую певица смогла забыть и простить. Признание артистки стало предметом споров и обсуждений. Многие коллеги по творческому цеху высказали свое мнение на этом счет, в том числе певица Глюкоза.

По заверению звездной блондинки, Нюша поступила смело и мудро. Рассказав о своей истории, девушка спасла не одну семью. Сама Глюкоза не решилась бы на подобное признание.

35-летняя певица призналась, что в юности она также пережила измену. Молодой человек будущей знаменитости предпочел другую девушку. Простить предательство она не смогла.

"Была у меня в жизни измена. Я не смогла простить, да. Вы знаете, сейчас трудно сказать, тогда это были просто отношения юношеские, так сказать", — рассказала Наталья Чистякова-Ионова.

Ранее Глюкоза говорила, что за 16 лет брака у них с супругом были сложности в отношениях, причем не раз. Исполнительница замужем за Александром Чистяковым, пара воспитывает двух дочерей - 15-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру.