Регина Тодоренко расплакалась прямо на съемках шоу «Ледниковый период»

В субботу, 29 октября, на Первом канале выйдет очередной выпуск телешоу «Ледниковый период». Ледовый проект получил второе название — «Снова вместе». В популярной программе вновь выступят самые звездные участники минувших сезонов, включая Регину Тодоренко и Александра Энберта.

После двух месяцев после вторых родов ведущая решила снова приступить к съемкам. Певица сделала признание о том, что ее физическая форма сейчас не самая лучшая. Сегодня ведущая не справилась с волной эмоций и расплакалась от безысходности и сильной усталости.

В личном микроблоге Тодоренко выставила фото, на котором сидит в кресле у визажиста.

«Все сложнее находить силы. Я не устала, не ухожу. Просто готовлюсь к выходу на лед», — написала Регина.

Как призналась звезда, она «хочет убежать в уголочек и там скрутиться комочком».

«Сижу реву» - отметила молодая мама.