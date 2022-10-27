Регина Тодоренко расплакалась прямо на съемках шоу «Ледниковый период»

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Регина Тодоренко расплакалась прямо на съемках шоу «Ледниковый период»
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Фото из открытых источников

В субботу, 29 октября, на Первом канале выйдет очередной выпуск телешоу «Ледниковый период». Ледовый проект получил второе название — «Снова вместе». В популярной программе вновь выступят самые звездные участники минувших сезонов, включая Регину Тодоренко и Александра Энберта.

После двух месяцев после вторых родов ведущая решила снова приступить к съемкам. Певица сделала признание о том, что ее физическая форма сейчас не самая лучшая. Сегодня ведущая не справилась с волной эмоций и расплакалась от безысходности и сильной усталости.

В личном микроблоге Тодоренко выставила фото, на котором сидит в кресле у визажиста.

«Все сложнее находить силы. Я не устала, не ухожу. Просто готовлюсь к выходу на лед», — написала Регина.

Как призналась звезда, она «хочет убежать в уголочек и там скрутиться комочком».

«Сижу реву» - отметила молодая мама.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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