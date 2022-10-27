Саша Черно сообщила о разводе со своим мужем Иосифом Оганесяном

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Саша Черно сообщила о разводе со своим мужем Иосифом Оганесяном
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Фото из открытых источников

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно в своем Телеграм-канале озвучила неприятную новость. Она сообщила, что они с мужем Иосифом Оганесяном планируют развод.

Рассказывая о черной полосе, которая наступила в личной жизни, Саша впроброс сообщила, что они с супругом не вместе.

«Этот год решил добить меня, а особенно октябрь. Разошлись с мужем, аккаунты мне не возвращают, отдала большую сумму денег. Еще и должна бабки, я на 0, нормальный полет. Ничего, прорвемся! Не из такой Ж... вылазила. Главное, только вперед. Как за четыре дня жизнь может поменяться на 180 градусов? Ничего, будет лучше, чем ранее было. Аккаунт поднимем! Главное, что все здоровы!» — написала Черно.

Отметим, что в семье девушки давно назревал конфликт. Супруги желали сохранить брак, поэтому все время давали шанс друг другу. Видимо, эти усилия ни к чему не привели. У пары, которая поженилась на проекте в 2019 году, родился в браке мальчик Стефан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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