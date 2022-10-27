Рустам Солнцев пророчит певице из Украины Вере Брежневой трудности в карьере

Певица из Украины Вера Брежнева сейчас находится в трудной ситуации. От супруги Константина Меладзе отвернулись не только российские, но и украинские зрители.

Рустам Солнцев уверен, что артистке не удастся повторить свой успех и завоевать внимание публики.

"Что представляет собой певица Vera, известная как Вера Брежнева? Голоса у нее нет и никогда не было. Сама она – кукла", - заявил шоумен.

Заметим, Брежнева сказала, что отныне будет исполнять песни только на родном языке. Следовательно, творчество исполнительницы направлено на украинскую аудиторию. Но захочет ли аудитория принять Веру, остается под вопросом. Солнцев считает, что украинцы не простят Брежневой русскоязычный репертуар.

"Захочет ли слушать ее украинская аудитория? Должен быть запрос на нее. Будет запрос или нет? Это большой вопрос. Публика не простит ей того, что долгие годы она пела для российской аудитории", - подытожил шоумен.