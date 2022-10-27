Солнцев заявил, что продюсеры заставляют Малахова говорить про СВО ВС РФ на Украине

Андрей Малахов в своих программах обсуждает жизнь не только знаменитостей, но и простых россиян. Зрители с нетерпением ждут очередные выпуски с участием телеведущего и обговаривают каждый из эфиров.

Но поклонники заметили, что в последнее время Малахов в программе "Малахов" слишком часто стал говорить о СВО ВС РФ на Украине. Недовольство фанатов ведущий никак не комментировал. Зато шоумен Рустам Солнцев в YouTube-шоу "Руся in USA" с удовольствием высказал свое мнение.

По словам блогера, Андрей самостоятельно не выбирает, на какую тему говорить. Это ему сообщают продюсеры.

"Малахову навязали темы, он не хотел их. Был в страшном раздрае, дико переживал, не хотел иметь никакого отношения к этому", - сказал Солнцев.

Рустам также отметил, что у телезвезды есть собственные программы, где он искренне говорит о наболевшем и по-настоящему отдыхает душой.



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