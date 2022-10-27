Студентка Безрукова высмеяла его образ Саши Белого в криминальном фильме «Бригада»

Актер театра, кино, телевидения Сергей Безруков показал в своих социальных сетях театральные сценки, которые были подготовлены его московскими студентами ко дню рождения наставника.

Артисты с юмором вспомнили все каноничные образы Безрукова. Будущие актеры пошутили над его любовью к «берёзкам», а также традиционной русской культуре. Не обошлось без известной роли их наставника в телесериале «Бригада».

Студентка вышла в характерном черном плаще на сцену и сказала одну из реплик Сергея в сериале. Сам Безруков обрадовался и даже посмеялся над собой.

Для справки: 49-летний артист сыграл в российском криминальном телесериале главного героя Сашу Белого. Первый эпизод фильма вышел в далеком 2002 году. Однако даже спустя 20 лет фанаты ждут продолжения. Недавно Безруков дал надежду поклонникам на выход обновленной версии «Бригады».