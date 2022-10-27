Дана Борисова рассказала о драке с Анастасией Волочковой в эфире шоу «Новые русские сенсации»

Дана Борисова разместила в своих соцсетях совместный снимок с Анастасией Волочковой. На фото знаменитости обнимаются, хотя недавно открыто и резко критиковали друг друга.

Инициатором примирения стала телеведущая, которая первой подошла к балерине во время съемок одного из телешоу канала «Ю». Дана предложила сфотографироваться. По словам Борисовой, у нее с Волочковой есть немало точек соприкосновения. Звезды обе в разводе и самостоятельно воспитывают дочек.

«С Настей судились, скандалили, и даже подрались в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ», - написала Борисова.

Знаменитость подчеркнула, что «изменил ее этот тревожный, переломный год», в результате чего ведущая «без обид» подошла к танцовщице и поинтересовалась, как у нее дела. Также Дана сказала слова поддержки артистке.

Волочкова тоже опубликовала совместную фотографию, но никак не прокомментировала встречу с коллегой.