Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась, что врачи не могут поставить ей точный диагноз

Последние несколько месяцев Ксения Бородина пытается выяснить причину плохого самочувствия. Но точного диагноза телеведущая пока не узнала.

Ксюша со всей ответственностью отнеслась к здоровью и продолжает бороться з загадочным недугом. Звезда, которая устала от сильных и изнуряющих головных болей, уже сделала много исследований. Предварительный диагноз ведущей - остеохондроз.

Во вторник ведущая Дома-2 опубликовала видеоролик, на котором вновь лежит под капельницей в клинике. Стоматолог считает, что причина ужасного самочувствия кроется в челюсти, психолог происходящее называет «психосоматикой», невролог назначает препараты и капельницы, а еще один врач видит причину проблем в спине.

Тем не менее, Бородина, несмотря на мигрени, старается оставаться на позитиве. Не так давно она поделилась с подписчиками снимком, на которой можно увидеть, как сильно изменился внешний вид популярной телезвезды.

Как будто ночевала на улице. Надо привести себя в божеский вид... Устала от того, что у тебя сильно болит и ты не знаешь, отчего это", - подписала фото Ксения.