ТНТ приостановил съемки телешоу «Comedy Баттл» и «Импровизация» из-за отъезда комиков из РФ

В феврале телеканал ТНТ возглавила Тина Канделаки. Сейчас на нем происходят существенные изменения. Так, было принято решение о выпуске большого количества сериалов, поэтому производство комедийных телешоу «Импровизация», «Двое на миллион», «Импровизация. Команды», «Где логика» приостановлено .

Сейчас на канале все еще показывают новый сезон шоу «Импровизация», однако съёмки проекта закончились в апреле и больше не возобновлялись. Аналогичная ситуация с «Импровизацией. Команды». Производство программы должно стартовать осенью, хотя летом на ТНТ даже не проводились плановые кастинги.

Работа над шоу «Comedy Баттл» тоже приостановлена и перенесена на следующий год, так как из-за проведения СВО и частичной мобилизации комики покинули РФ. При этом в августе канал объявил кастинг, о его результатах неизвестно ничего. На официальном сайте канала с анкетой появляется ошибка 404.

К слову, сама Тина отрицает, что ТНТ остановил съемки из-за эмиграции комиков из страны. В своем Телеграме звезда написала, что готова устроить презентацию более 60 новых проектов в рамках нового сезона.

Добавим также, ранее экс-лава Роскомнадзора, а сегодня - генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что перед ТНТ стоят весьма амбициозные задачи. У Канделаки, по его словам, есть опыт и компетенции для того, чтобы достичь этих целей.