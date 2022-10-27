«Улицы разбитых фонарей». Что стало с актерами сериала и где они сейчас

Алексей Нилов, который в 34 года сыграл интеллигентного и хладнокровного полицейского Алексея Нилова, продолжил актерскую карьеру, хотя не так успешно. Нилов сегодня вице-президент межрегиональной публичной организации содействия по развитию спорта и культуры «Берег».

Исполнитель роли Соловца Александр Половцев продолжает сниматься. На его счету роли «Кука», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Лед», «Елки 1914», «Гибель империи», «Восьмидесятые», «Ленинград».

Юрию Кузнецов сыграл в картине подполковника Юрия Петренк. Ему сейчас 76 лет, он играет в театре Санкт-Петербурга.

Александр Лыков, известный по роли капитана Владимира Казанцева, прекратил работу в сериале во втором сезоне. Фильмография артиста насчитывает не менее 100 работ, он активно продолжает сниматься.

Михаил Трухин приобрел славу после роли лейтенанта Вячеслава Волкова. Он - ведущий актер столичного МХАТ им. Чехова. К тому же, регулярно снимается в сериалах.

Карьера Сергея Селина (роль лейтенанта Дукалиса) тоже сложилась удачно. На сегодняшнее время он основатель компании «Венера-Фильм», и компании «Венера-ТВ».

Анастасия Мельникова, сыгравшая роль лейтенанта Анастасии Абдуловой, на этапе съемок начала совмещать карьеру актерскую с политической. Сейчас она является заместителем председателя постоянной комиссии по науке, культуре, образованию.