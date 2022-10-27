Владимир Шурочкин рассказал о романе певицы Нюши и Егора Крида

В 2014 году у певицы Нюши и ее коллеги по сцене Егора Крида начался бурный роман. Пара выглядела счастливой, но что на самом деле происходило, рассказал отец артистки Владимир Шурочкин.

«Изначально я был против этих отношений. Сейчас Егор – звезда, а в начале отношений ему было всего 19, а Ане – 23. Он молоденький, капризный мальчик был. Я наблюдал, что Аня выступает в отношениях в роли мамы. Егор, как этот вампир, выносил ей мозг, доводил до слез. После всего ему резко становилось хорошо. Я человек не меркантильный, не было претензий с материальной точки зрения, как он говорит. Я думаю, люди могут вместе жить, если им хорошо. А им хорошо не было», – признался отец Нюши.

По словам мужчины, творческие люди уживаются очень редко. Шурочкин также выразил мнение, что если женщина занимается творчеством, ее уравновешивать обязан основательный мужчина.

«Егор – талантливый и хороший парень, состоялся как артист. Я не одобрял этих отношений. Аня постепенно поняла, что у них не могло быть будущего», – резюмировал отец исполнительницы.