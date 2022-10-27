Волгоградцы потребовали отменить «сатанинский» концерт

В Волгограде общественники требуют провести десатанизацию города и запретить проведение концерта с рейтингом 18+ в местном баре. Как уверяют горожане, выступление певца AlexMerser x Inqueensition — это сатанинский шабаш, который нужно срочно остановить.

Концерт известных в узких кругах артистов AlexMerser x Inqueensition запланировали еще летом. О том, что исполняющая «злой рэп» группа выступит в Волгограде сообщили в августе. Билеты на выступление с возрастным ограничением продавались до тех пор, пока волгоградцы несколько дней назад не начали заваливать инстанции с требованиями запретить этот концерт.

Сам исполнитель уверяет, что ему мстят за пророссийскую позицию и поддержку СВО на Украине. Организаторы музыкального мероприятия тоже уверяют, что это является проделками врагов исполнителя и противников специальной операции.

Позже организатор концерта Владислав Куликов сделал публичное заявление о том, что вместо выступления будет закрытая вечеринка «для своих друзей».