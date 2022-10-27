YouTube-канал Вики Цыгановой заблокировали после патриотической песни о ЧВК «Вагнер»

Российская и советская певица Вика Цыганова отличается своей патриотической позицией. После начала специальной военной операции 58-летняя артистка вместе с мужем Вадимом Цыгановым выразили свою поддержку военным из России и жителям Донбасса.

После поездки на Донбасс супруг Вики решил написать новую композицию о частной военной армии (ЧВК) "Вагнер". Буквально за несколько часов видеоклип вошел в ТОП самых рейтинговых песен. Трек набрал более 10 миллионов просмотров.

Но вскоре композиция была заблокирован на YouTube. Чем не угодила патриотическая песня Вики Цыгановой, пока остается только гадать.

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