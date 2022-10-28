Адвокат Андрей Алешкин сообщил, что режиссер Богомолов выступит свидетелем по делу супруги

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Адвокат Андрей Алешкин сообщил, что режиссер Богомолов выступит свидетелем по делу супруги
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Фото из открытых источников

Муж телеведущей и журналистки Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов станет свидетелем обвинения в деле супруги. Об этом сообщил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, что телеведущая сбежала в Литву после задержания коммерческого директора Кирилла Суханова, которого подозревают в вымогательстве. Сама Ксения, по данным источников, проходит по делу, однако задержать ее не удалось, поскольку она сбежала. Но близкие Собчак остались в России.

Адвокат отмечает, что супруг журналистки выступит свидетелем обвинения. По словам эксперта, это является обязательной формальностью.

Его показания будут использованы в суде, несмотря на родственные связи. Дело в том, что стороной обвинения вносятся свидетеля в списки по характеризующим материалам, - сказал Алешкин.

Также правозащитник добавил, что режиссер вряд ли будет плохо отзываться о своей жене, но в суде обязаны использовать его показания.

Его допросят, чтобы получить характеристику жены. Впрочем, он может воспользоваться 51 статьей Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против своих близких или себя, – говорит специалист.

Отметим также, что Богомолов находился в своем загородном доме в минувшую среду, 26 октября, когда там проводили обыски. Позже он прокомментировал информацию об обыске, распространившуюся в СМИ. Отмечалось, что у режиссера забрали технику для проведения проверки. Вместе с тем, Богомолов опубликовал снимок, на котором видно, что он сидит за ноутбуком и ничего у него не изъяли для следственных мероприятий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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