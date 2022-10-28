Актер Александр Семчев заявил, что режиссера Константина Богомолова ненавидят в актерских кругах

Актер Александр Семчев заявил, что далеко не все коллеги Константина Богомолова хорошо относятся к нему. Некоторые люди в актерских кругах даже ненавидят режиссера.

Семчев сообщил, что Богомолова знает давно. Он много лет работал с худруком Театра на Бронной. По словам Александра, сотрудничать с режиссером для него было сплошным удовольствием благодаря его профессионализму и таланту.

Он действительно замечательный режиссер. С ним иногда непросто, так как он очень требовательный. Не все могут принять его постановки, есть те, кто разносит их в пух и прах», — говорит актер.

Артист кино считает, что именно непростой характер, авторитарность, закрытость 47-летнего режиссера разделяет его с людьми.

Но увидел Семчев в Константине Юрьевиче много достоинств. Помимо режиссерского таланта, Богомолов видит насквозь людей, умеет всегда чувствовать ситуацию. А еще супруг Собчак образован, начитан, разбирается в театральном материале, что очень ценно.

Он — сложный человек, авторитарен. При всем этом — тонко чувствующий, отзывчивый человек, все понимает, тонкий психолог, умеет преподнести себя, знает, как это сделать», — добавил он.