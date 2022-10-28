Балерина Волочкова подвергла жесткой критике Собчак, покинувшую РФ по израильскому паспорту

В Сети появился видеоролик с известной российской балериной Анастасией Волочковой, которая прокомментировала ситуацию вокруг телеведущей и журналистки Ксении Собчак, поспешно покинувшей РФ.

Журналистка является подозреваемой по делу о вымогательствах у госкорпорации «Ростех». Ксения Анатольевна, в доме у которой проходили обыски, покинула страну по израильскому паспорту. Танцовщица считает, что Собчак долго все с рук сходило.

Если бы она не была виновата и причастна, то она бы, скорее всего, не сбежала из страны, как крыса, - заявила Анастасия



Артистка балета уточнила, что были разные ситуации, когда теледиве прощали много чего непростительного из-за ее связей.

Настя – известный оппонент Ксении. Одной из причин вражды называют недружественный шаг. Однажды балерина увела у подруги-телеведущей бойфренда – Вячеслава Лейбмана.

Сама Собчак на связь по-прежнему не выходит, ее супруг Константин Богомолов находится в Москве и готовится давать показания в суде.