Брежнева отказалась от псевдонима Vera и объявила о первом за долгое время сольном выступлении

В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения
Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 14-й строчке в октябрьском рейтинге «Агентства политических новостей» (АПЭК) по активности глав
В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз,
Актриса театра и кино Юлия Куварзина знакома зрителю благодаря ролям в известных сериалах. Но это в прошлом. Сейчас 47-летняя артистка редко
Андрей Малахов в своих программах обсуждает жизнь не только знаменитостей, но и простых россиян. Зрители с нетерпением ждут очередные выпуски с
Актер Евгений Урбанский стал известен зрителю благодаря главной роли в «Коммунисте» и «Чистом небе». Последней работой артиста является картина
Телевизионное шоу канала ТНТ «Игра» благодаря своей схожести с КВН, нестандартному юмору и участию многих звезд, стало весьма популярным. Но в эфире
Военный эксперт Константин Сивков опасается, что РФ может не хватить боеприпасов, если «военная спецоперация» затянется еще на месяцы. Об этом он
В 2022 году Петербург срывает норматив по количеству снегоуборочной техники. Об этом свидетельствует выступление губернатора Александра Беглова,
Последние время обсуждение телешоу «Ледниковый период» связано с претензиями к его ведущим. Зрители все чаще обращают внимание на неуверенность
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