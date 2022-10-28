Брежнева отказалась от псевдонима Vera и объявила о первом за долгое время сольном выступлении

Певица из Украины Вера Брежнева в своих социальный сетях обрадовала многочисленных поклонников анонсом первого сольного концерта впервые за долгое время.

После начала специальной военной операции ВС РФ на территории ее родины исполнительница не выпускала новых песен и не гастролировала. Девушка работала волонтером и боролась с депрессией. Но на днях вокалистка представила свою новую композицию на украинском языке под названием «Вишиванка». Также Вера изменила свой псевдоним, теперь она Vera.

Но как можно увидеть на новой афише, Брежнева решила отказаться от сценического имени. Под большими буквами «VERA» стоит маленькая подпись «Brezhneva».

Выступление жены Меладзе состоится 7 декабря в Риге. Как подчёркивает украинская певица, концерт будет камерным. Кстати, именно в Латвии живет сейчас еще одна экс-солистка группы «ВИА Гра». Речь идет о Светлане Лободе, которая тоже давала концерты в латвийской столице.

