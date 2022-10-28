Денис Майданов прокомментировал свое попадание в санкционные списки «пропагандистов»

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов включен в список «пропагандистов», который был составлен группой Стэнфордского университета по антироссийским санкциям.

«То, что я попал в очередные списки людей, на которых введены санкции, воспринял с недоумением и удивлением», - заявил Майданов.





Артист отметил, что он итак находится под «всеми возможными санкциями» США, ЕС и Великобритании.

«Осталось ввести межпланетные санкции», - пошутил Денис.

Политик добавил, что причины включения его в санкционные списки не имеют никакого значения.

«Если я есть в данных списках, в очередной раз демонстрирует то, что я делаю все правильно в отношении Родины, поддержки российского правительства и российской культуры», - подытожил он.