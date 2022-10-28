Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк неожиданно покинула РФ

Анна Заворотнюк, дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк, накануне намекнула своим многочисленным поклонникам, что она собирается куда-то лететь. Девушка отметила, что отправляется из РФ в Азербайджан в полном одиночестве.

Сегодня утром модель снова обратилась к фанатам. Анна раскрыла свое новое местоположение. Девушка оказалась в Баку.

Также дочь Заворотнюк поделилась подробностями своего пребывания в столице Азербайджана. Красотку впечатлила архитектура города, а также его солнечная и теплая погода.

Наследница актрисы из «Моей прекрасной няни» опубликовала несколько новых снимков. При этом она не сообщила, на сколько и с какой целью покинула Россию.

