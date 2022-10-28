Джордж Ровалс обвинил Киркорова и Пугачеву в нежелании платить за его работу

Стилисту Джорджу Ровалсу за все время своей профессиональной деятельности приходилось работать со множеством российских знаменитостей. В свое время дизайнер сотрудничал и с народной артисткой РФ Аллой Пугачёвой, а также с ее бывшим супругом – поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

Стилист признался, что столкнулся с проблемами во время работы с Примадонной и «Мистером Евровидение». Как говорит Джордж, исполнители не хотели ему платить за оказанные услуги.

Знаешь, Примадонна на все имеет право. Я скажу, что у нее очень тяжелый характер. Единственное, она мне никогда не платила за мой труд. Киркоров не платил тоже. Они привыкли, чтобы все им делали бесплатно. Именно поэтому больше с ними я и не работаю», - сообщил Ровалс.

Отметим, что Джордж Ровалс – один из самых знаменитых российских стилистов. Его клиенты - Тина Тернер, Тамара Гвердцители, Софи Лорен, Барбара Брыльска. За Пугачевой мастер по созданию индивидуального стиля в одежде до сих пор следит.