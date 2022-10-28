Сын Таисии Повалий Денис ответил критику Сергею Соседову на оскорбления

Около месяца назад Сергей Соседов нелестно отзывался о единственном сыне Таисии Повалий. Музыкальный критик утверждал, что якобы Денис отрекся от своей знаменитой мамы, украинской певицы. Наследник решил ответить на такое заявление.

Соседов не выбирал слов и назвал парня несчастным зомбированным мальчиком, который недостоин матери. Наследник 57-летней певицы возмущен таким обращением в свой адрес.