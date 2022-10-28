Сын Таисии Повалий Денис ответил критику Сергею Соседову на оскорбления

«Это очень грустно, товарищ Соседов. Раньше, помню, как вы боготворили Аллу Борисовну, а теперь, наверное, с финансами полегче. Ладно, не хочу копаться больше в грязном белье».
Действительно, Соседов в последние годы нелестно отзывается о Примадонне и считает, что артистку ничего хорошего не ждет. Касательно Повалий, историк музыки более благосклонен к ней.
«Таисия —хорошая артистка высокого уровня. У нее потрясающий вкус, никогда не гналась за модой. Будет всегда востребована. То, что поддержала Россию, говорит об ее уме. Она талантливая, умная певица, в отличие от остальных откровенных дурищ. Таисия показала, что она благодарна РФ», — восхищался Сергей Васильевич.
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