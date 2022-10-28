Иосиф Пригожин признался, что ему с трудом дается роль ведущего на канале НТВ

Продюсер Иосиф Пригожин, который принял новое амплуа ведущего, составил компанию блондинке Лере Кудрявцевой в передаче "Звезды сошлись" на НТВ.

В очередном интервью Иосиф рассказал о своих ощущениях от работы. По словам продюсера, он по прежнему не может свыкнуться с мыслями о съемках. Пригожин признался, что ему пока трудно быть в роли ведущего:

Знаете, со стороны может показаться, что быть ведущим или певцом легко. Но нет, у всех есть сложности. Выпуск по пять часов снимают, все время я на ногах. Психологически тоже непросто, ведь истории всех героев пропускаю через себя. Меня волнуют их судьбы, хочется их понять и помочь.





Также супруг Валерии говорит, что предложение вести программу стало для него полной неожиданностью:

Я об этом не думал, не мечтал. Сомневался, поскольку считаю, что каждый должен своим делом заниматься. Я менеджер, а ведущий — другая профессия. Два месяца вел переговоры с представителями телеканала. Они говорили, что это будет хорошо. Валерия тоже хотела, чтобы я попробовал себя в другой роли. Кто-либо, может быть, вел бы передачу получше. Но я сделал этот шаг, вроде получилось. Немного переживаю до сих пор. Кто-то снялся, а затем забыл. Я так не могу, из другого теста сделан.