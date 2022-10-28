Юморист Грушевский похвалил анекдоты телеведущего Норкина в шоу «Место встречи»

Андрей Норкин сейчас известен как ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ. Отличительной чертой артиста, в отличие от его коллег по цеху (Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева), являются анекдоты и колкости.

Юморист Михаил Грушевский решил высказать, что думает по поводу новой должности Норкина. Он отмечает, что именно анекдоты и шутки помогают Андрею держать ситуацию во время программы под личным контролем.