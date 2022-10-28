Как проходят съемки российского телесериала «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым и Андреем Мерзликиным

Съемки фэнтези телесериала «Библиотекарь» проходят в глухом подмосковном лесу, между соснами бродят странные люди, пишет Вокруг ТВ. Некоторые выглядят как неформалы из 90-х годов, некоторые в ватниках, камуфляжной форме, самодельных шлемах и касках времен ВОВ. Всего 200 человек. Кто-то держит в руках острый кол, мотыгу и другие предметы хозяйственного обихода.

Андрей Мерзликин внешне не выделяется. На нем старый свитер, жилетка-подстежка и бронежилет из автомобильной шины. Он весь перепачкан краской. Главного героя сыграл Никита Ефремов. Его персонаж Алексей Вязинцев узнал, что книги, написанные в советское время Громовым, обладают магическими свойствами. Каждое из произведений после прочтения дает навык: Силу, Ярость, Терпение, Память, Власть, Смысл, Радость.

В телесериале много опасных сцен, драк, битв, поэтому на площадке всегда присутствует скорая помощь. Хотя преимущественно все проходят инструктаж, правила безопасности в эпизодах с драками и затем без проблем отрабатывают трюки. Интересные ситуации происходят с костюмами героев. К примеру, участников массовки для одной сцены одевали полтора часа, в другой сцене у нескольких персонажей один костюм на двоих. А вообще работать костюмерный цех начал за четыре месяца до съемок.