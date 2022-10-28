Краснова быстро нашла замену сбежавшему из РФ внуку Пугачевой Никите Преснякову

Жена внука Аллы Пугачевой, сбежавшего из РФ в США, долго не грустила. Девушка быстро нашла замену супругу на родине. После того как сын Орбакайте поспешно улетел в Штаты, Алена Краснова теперь выходит в свет с другими.

После побега старшего внука Примадонны из страны, публика внимательно следит за жизнью его супруги, которая осталась в России. Модель не скучает, много времени проводит со своими подругами. Они и составляют компанию девушке для выхода в свет. С одной из подруг Алена посетила съемки ледового шоу. Никита ранее принимал участие в проекте, танцуя на льду с фигуристкой Натальей Забияко. Теперь невестка Орбакайте пришла поддержать Наталью Подольскую — супругу родного отца Преснякова, с которой у нее сложились очень близкие отношения.

«Люблю местечко это», — написала модель.

Стоит добавить, что Краснова не делала никаких официальных заявлений по поводу побега семьи Пугачевой. Отъезд возлюбленного модель тоже не комментировала.