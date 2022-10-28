Любовником Веры Алентовой мог стать голливудский актер Том Круз

В 2000 году советский кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов представил свою последнюю кинокартину "Зависть богов". Зрителям очень понравился фильм с участием Веры Алентовой, Жерара Депардье, Анатолия Лобоцкого. Эффект от этой ленты мог быть еще больше, если бы было реализовано все задуманное.

Дело в том, что долгое время Меньшов не мог найти актера, который сыграл бы роль любовника главной героини. Как считал Владимир Валентинович, иностранный артист должен ей идеально подходить. Одним из главных кандидатов стал голливудский актер Том Круз. Однако постановщик не дозвонился до звезды.

Также рассматривали французского комика Тьерри Лермитта. Он не появился на съемочной площадке. В итоге пришлось сценарий переписать. Любовником Алентовой стал не иностранец, а выходец из эмигрантской семьи, которого сыграл Анатолий Лобоцкий.



