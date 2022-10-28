Минкульт России начал отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к РФ

Министерство культуры Российской Федерации (Минкульт РФ) начало отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России. Звездам из Украины отказывают в ролях, не хотят их брать в кадры, а также перечислять деньги по франшизе. Об этом написал Телаграм-канал Mash.

В черном списке, в том числе, оказалась такая известная украинская актриса, как Мила Сивацкая, которая стала популярной после выхода на экраны кинофильма "Последний богатырь". Сыгравшая Женю в телесериале "Сваты" Анна Кошмал тоже попала в немилось Минкульта. Андрей Данилко, выступающий на сцене Веркой Сердючкой и актер сериала "Папик" Станислав Боклан отменены из-за враждебного настроя по отношению к РФ. В список даже попал Александр Кузнецов (лента "Сердце Пармы"), у которого и украинское, и российское гражданство.

Помимо всего прочего, Миле Сивацкой запретили въезд в Россию на пятдесять лет из-за высказываний, дискредитирующих российских военных.

