«МК»: 71-летний народный артист РФ Олег Газманов сообщил, что открыл в себе новый дар

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Телевизионное шоу канала ТНТ «Игра» благодаря своей схожести с КВН, нестандартному юмору и участию многих звезд, стало весьма популярным. Но в эфире
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Сегодня, 26 октября 2022 года, прошла церемония прощания и похороны Ильи Ковалева, который был призван в рамках частичной мобилизации и погиб в зоне
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