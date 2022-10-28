«МК»: 71-летний народный артист РФ Олег Газманов сообщил, что открыл в себе новый дар

Российский эстрадный певец Олег Газманов признался, что открыл в себе новый дар. 71-летний исполнитель вернулся из недельного отпуска, который провел в Сочи. Звезда шоу-бизнеса сообщил, что на отдыхе устроил себе настоящую информационную разгрузку. Народный артист РФ не следил за новостями и отключил соцсети. Также исполнитель открыл в себе кулинарный дар.



"Выяснилось, что я умею хорошо комплектовать ингредиенты. Даже самые простые продукты у меня превращались в вкусные блюда. Этот дар открылся у меня недавно. Сперва моя семья насторожилась. Сейчас все довольны", - говорит музыкант.

Газманов также признался, что кулинарией занимается только дома для своих родных, поэтому о том, чтобы из хобби сделать бизнес, не думает.

