Осужденный за участие в протестах актер Устинов отправился в зону СВО на Украину

Павел Устинов является фигурантом громкого дела с задержанием во время проведения несанкционированных митингов в 2019 году. Актер осужден на 3,5 года условного режим за насилие по отношению к сотруднику Росгвардии. По последней информации, артист кино стал защитником своей Родины.

В настоящее время Павел служит в «Новом театре». Он получил повестку из военкомата. Как рассказали в пресс-службе учреждения, актер в результате мобилизации отправился в зону проведения спецоперации (СВО).

«Мы все– граждане страны, у которой, как и у иных стран, есть проблемы. Целостность территории должна быть в сохранности. Если нашей стране понадобились дополнительные силы, другого выхода нет», – прокомментировал мобилизацию Устинов.

Также артист признался, что ранее его брат был тоже призван в армию.

Напомним, Дело Устинова получило огромный общественный резонанс. В 2019 году либеральные силы пытались сделать из него «жертву режима». Они дополнили историю с его задержанием фейками и слухами. Но сам актер показал, что перед внешней угрозой люди объединяются, идут вместе бороться с врагом, оставляя позади все разногласия.

Судом первой инстанции не принята во внимание видеозапись, подтверждающая его невиновность по этому обвинению. Приговор изменили, и Павела приговорили к году лишения свободы условно.