Редакторы и продюсеры передачи «Малахов» хором спели песню SHAMAN «Я русский»

Известный российский певец из Новомосковска Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN, стал очередным гостем телевизионного шоу «Малахов». Артист был удивлен, что команда передачи хором пела его хит «Я русский» за кулисами. Соответствующий видеоролик молодой музыкант-патриот выложил на своем личном канале.

Выпуск с Ярославом Дроновым вышел в эфир в минувший вторник, 25 октября. Исполнитель советует поклонниками обязательно посмотреть этот эфир.

Как отметил SHAMAN, команда телеведущего Андрея Малахова не смогла устоять и исполнила его композицию прямо за кулисами.

Ярослав подметил, что хит вместе со всей студией пели как редакторы, так и продюсеры.

Новый клип на свою хитовую песню артист разместил в конце июня на «Ютюб», слова и музыку Ярослав написал сам. Трек взорвал Интернет и набрал только в течение часа почти 100 тысяч просмотров. Всего ролик посмотрели более 18 млн раз. Пользователи высоко оценили новое музыкальное творение Дронова, теперь он один из самых востребованных певцов страны.