Певец Сумишевский заявил о пренебрежительном отношении Стаса Михайлова к своим поклонникам

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Певец Сумишевский заявил о пренебрежительном отношении Стаса Михайлова к своим поклонникам
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Фото из открытых источников

Певец Ярослав Сумишевский начал строить музыкальную карьеру, перепевая легендарные композиции других звезд. Медленно, но уверенно исполнитель завоевал любовь публики. Но все кардинально изменилось после того, как вокалист исполнил хит народного артиста Стаса Михайлова «Королева вдохновения».

Видеоролик с пением Ярослава вызвал настоящий фурор в Сети. Однажды эти кадры увидел Андрей Малахов. Ведущий позвал Сумишевского к себе на шоу, где также в качестве гостья присутствовал Стас Михайлов. Молодой певец был очень рад, поскольку является поклонником музыки звезды. 

Но Ярослав встретил со стороны своего кумира пренебрежительное отношение. По всей видимости, Михайлову не понравилось то, что кто-либо решил исполнить его хит.

Сумишевский признался, что был разочарован и огорчен таким отношением Станислава. Только он захотел что-то сказать, как коллега набросился на него со словами:

«Ты вообще сиди и молчи».

Потом этот фрагмент передачи вырезали, но неприятный осадок остался, отметил Сумишевский.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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