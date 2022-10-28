Пригожин высказался о возможности возвращения сбежавших из РФ артистов

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Пригожин высказался о возможности возвращения сбежавших из РФ артистов
Знаменитости
Фото из открытых источников

Продюсер Иосиф Пригожин дал новое интервью, где высказался касательно возвращения артистов отечественного шоу-бизнеса, которые  поспешно покинули РФ на фоне событий на Украине.

Пригожин, к слову, негативно говорил об уехавших звездах России, призывая их "не плевать в колодец", из которого пьют. Но продюсер допускает, что некоторые знаменитости могут вернуться на родину.

"Никогда не говори «никогда». Никто ведь не знает, что дальше будет. Нас долго убеждали, что необходимо держаться подальше от политики, нас воспитывали в либеральных ценностях. Какого теперь хотите политического сознания в тот момент, когда люди совершенно не готовы к тому, что сейчас происходит?

Думаю, если кто-либо пытается уехать и найти себе тихую пристань, то не нужно их осуждать. Причин может быть много разных. И звезд, которые поняли, что они ошиблись и вернулись в РФ назад, не нужно клеймить позором. Это лишнее", — заявил Иосиф Игорович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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