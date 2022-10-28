Прилепин объяснил, почему режиссеру Михалкову не удастся спасти русскую культуру

Писатель и публицист Захар Прилепин дал новое интервью, в котором он высказался на счет сегодняшнего российского шоу-бизнеса и отсутствия патриотической составляющей в области культуры.

Как отметил журналист, пока что ему удается продвигать свои взгляды вместе с главой канала RT Маргаритой Симоньян, а также известным режиссером Никитой Михалковым. Но, по его мнению, этого пока недостаточно и его коллегам не удастся спасти русскую культуру, несмотря на все старания.