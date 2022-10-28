Прилепин объяснил, почему режиссеру Михалкову не удастся спасти русскую культуру

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Прилепин объяснил, почему режиссеру Михалкову не удастся спасти русскую культуру
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Фото из открытых источников

Писатель и публицист Захар Прилепин дал новое интервью, в котором он высказался на счет сегодняшнего российского шоу-бизнеса и отсутствия патриотической составляющей в области культуры.

Как отметил журналист, пока что ему удается продвигать свои взгляды вместе с главой канала RT Маргаритой Симоньян, а также известным режиссером Никитой Михалковым. Но, по его мнению, этого пока недостаточно и его коллегам не удастся спасти русскую культуру, несмотря на все старания.

«И что мы с Никитой Михалковым взялись за руки, побежали, ударились головой о бетонную стену? Да, необходимы системные решения... Так было везде и всегда в стране. Для товарища Сталина, царей было важно, что там Пушкин, Шолохов. Они очень серьезно и ответственно к этому относились. Сейчас же хоккей, теннис, еще какие-то там сидят литераторы и музыканты на заднем ряду...», - пишет Прилепин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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