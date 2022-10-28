МК: певица Алла Пугачева столкнулась с большими проблемами

Один из самых знаменитых стилистов России Джордж Ровалс до сих пор следит за Примадонной, которая когда-то была его клиенткой. Дизайнер признался «МК», что у Пугачевой возникли большие проблемы.

В последние годы она столкнулась с серьезной проблемой. У нее свои волосы стали очень редкими, и никто не может сказать, почему так происходит. Ни один доктор не дает ответа! У нее много лет плохо растут волосы, процесс роста остановился, говорит Джордж:

Есть такие люди, и никто им не может помочь. Врачи бессильны. Именно поэтому Алла Борисовна вынуждена носить накладки, шиньоны, парики. И правильно делает, скрывает проблему.

Также стилист уверяет, что в плане выбора имиджа Примадонна немного потерялась. Несмотря на то, что певица похудела, ее внешний вид мог быть лучше. Это касается как прически, так и образа в общем.

При Звереве она шикарной была! Ей Зайцев и Юдашкин создавали роскошные образы, иногда – Алишер. В последнее время она стала близко дружить с Гуляевым. Аллу нужно спасать. Я на нее найти не могу время, поскольку постоянно гастролирую. Кроме того, Пугачева привыкла, что ей необходимо подчиняться или мы сразу же теряем Аллу. Первое, что бы я сделал, оттащил за шкирку в секонд-хенд, - заявил Ровалс.