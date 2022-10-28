Стало известно, как выглядит мама актрисы Паулины Андреевой и теща Федора Бондарчука

О 34-летней Паулине Андреевой заговорили не так давно. Пристальное внимание к жизни актрисы приковано после начала романа с Федором Бондарчуком и свадьбы с режиссером в 2019 году.

О себе и своих близких Паулина не любит рассказывать поклонникам и журналистам. Известно только то, что детство артистки кино прошло в Санкт-Петербурге.

У девушки есть двое младших братьев — 27-летний Игорь и 22-летний Борис. Игорь, как и его звездная сестра, является актером театра и кино. В отличие от жены Бондарчука, которая не выкладывает фото с родственниками, а также Бориса, у которого закрыта страничка в социальных сетях, он делится с подписчиками семейными фото, на которых можно увидеть отца и мать.

Не секрет, что настоящее имя Паулины Андреевой — Екатерина. Отец актрисы Олег Владимирович владеет собственной строительной компанией, а мама Вера Андреева является ландшафтным дизайнером.