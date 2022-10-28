«Страх оправдался»: дочь Гаркалина вспомнила о последнем разговоре с отцом

Ника Гаркалина, дочь Валерия Гарлакина, дала откровенное интервью. Дочь актера вспомнила, каким замечательным папой и мужем был ее отец, как многому ее научил.

Напомним, что Валерий Гаркалин умер ранним утром 20 ноября 2021 года. Артист скончался после нескольких недель тяжелой борьбы с последствиями коронавируса. у 67-летнего Валерия Борисовича было больное сердце, а также много сопутствующих заболеваний.

Ника призналась журналистам, что ее отец очень боялся нового вируса. Видимо, он понимал, что после перенесенных трех инфарктов у него в случае заражения будет мало шансов выкарабкаться.



Также женщина вспомнила о последнем разговоре со своим звездным отцом: