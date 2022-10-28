Жена Петросяна Брухунова заявила, что россияне не смогут простить сбежавшую из РФ примадонну Пугачеву

Юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова не покинули территорию РФ после начала спецоперации на Украине. Более того, звездная семья раскритиковала артистов, не поддержавших свою страну в трудное время.

Не оставила без внимания супруга комика Аллу Борисовну Пугачеву, которая покинула дважды Российскую Федерацию: сразу же после оглашения властями СВО ВС на Донбассе и Украине, и в конце сентября. Всех, кто негативно высказывался о ней, Примадонна российской эстрады назвала "холопами и рабами".

По словам Брухановой, Аллу Борисовну россияне простить не смогут.