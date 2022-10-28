Встретилась лицом к лицу с Тодоренко: Муцениеце прорвалась на шоу «Ледниковый период»

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце получила поддержку от поклонников и снялась в шоу «Ледниковый период». За минувшие два года после расставания с супругом актриса похудела, снялась в нескольких новых проектах, обновила гардероб. Теперь артистка выглядит более женственно.

Также Агата стала чаще выходить в свет. В этот раз Муцениеце предстала на съемках в черном костюме с яркими алыми цветами. Наряд актрисы с жакетом-кимоно подчеркнул ее тонкую талию.

Оказалось, что она приехала на съемки «Ледникового периода». Появилась там звезда в качестве члена жюри. При этом экс-супруга Прилучного не скрывала своей радости.

Примечательно, что артистка кино лицом к лицу встретилась с Региной Тодоренко, которая и заменила Агату в новом сезоне. Не исключено, что знаменитость хотела бы вновь побывать на льду вместе с Романом Костомаровым, но продюсеры решили иначе. В этом сезоне они пригласили жену Влада Топалова, которой, к слову, очень тяжело дается участие в проекте после второй беременности.