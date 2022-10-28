Певица Женя Огурцова рассказала о диагнозе маленькой дочки Евы

Экс-солистка популярной российской поп-группы «Ранетки» Женя Огурцова откровенно рассказала о стадиях принятия диагноза своей маленькой дочурки. Певица призналась в страхе за здоровье ребенка, которого родила в третьем браке с музыкантом Николаем Осиповым.

В минувшем году рыжеволосая исполнительница во второй раз испытала радость материнства. Пока фанаты дружно поздравляли Женю с рождением малышки, молодая мама заливалась слезами и старалась не сойти с ума. Маленькой дочке поставили тяжелый диагноз. В своей соцсети артистка написала, что она прошла все стадии принятия.

Сперва я жутко злилась на себя, на бога, оплакивала жизнь Евы. Затем думала за что мне такое, за какие грехи, – говорит девушка.

Теперь певица полностью изменилась. Она считает, что слезами Еве не поможет. Как отмечает Огурцова, ее главной целью является благополучие дочери, чтобы ее наследница никогда не почувствовала себя «не такой».

Хочу, чтобы она решила, что ее диагноз – изюминка, а не страшный изъян, – подчеркнула Евгения.

Однако точный диагноз Женя не называет. Известно только то, что у ее дочери оформлена инвалидность.