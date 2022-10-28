Певица Женя Огурцова рассказала о диагнозе маленькой дочки Евы

В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения
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Телевизионное шоу канала ТНТ «Игра» благодаря своей схожести с КВН, нестандартному юмору и участию многих звезд, стало весьма популярным. Но в эфире
Андрей Малахов в своих программах обсуждает жизнь не только знаменитостей, но и простых россиян. Зрители с нетерпением ждут очередные выпуски с
Министерство культуры Российской Федерации (Минкульт РФ) начало отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России. Звездам из Украины
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Последние время обсуждение телешоу «Ледниковый период» связано с претензиями к его ведущим. Зрители все чаще обращают внимание на неуверенность
В 2022 году Петербург срывает норматив по количеству снегоуборочной техники. Об этом свидетельствует выступление губернатора Александра Беглова,
Сегодня, 26 октября 2022 года, прошла церемония прощания и похороны Ильи Ковалева, который был призван в рамках частичной мобилизации и погиб в зоне
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