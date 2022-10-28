Звезда «Однажды в России» Ольга Картункова опубликовала видео со свадьбы своего 24-летнего сына

Ольга Картункова в конце августа сообщила радостном событии в семье. Ее 24-летний сын Александр женился. О никаких подробностях она не сообщала, но на днях показала видео со свадебного торжества.

Наследник звезды «Однажды в России» женился еще 22 августа. Молодожены расписались в одном из московских загсов. Они выбрали зеркальную дату для торжества. На свадьбе присутствовала звездная мать, которая волновалась за сына. В соцсетях Ольга продемонстрировала видеоролик с торжества, на котором можно заметить ростовых кукол, музыкантов, танцоров, фейерверки и прочее. Праздник провели в парке «Зеленый квартал» в Иноземцево, возле Железноводска.

Звезда КВН призналась, что она довольна выбором сына. Невестка Эльвина и Картункова быстро нашли общий язык. Сейчас 44-летняя юмористка готова стать бабушкой, но, похоже, у молодой пары свои планы. Супруги планируют заняться карьерой, и только затем думать о будущем потомстве.