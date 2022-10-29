Представлена американская оборонная стратегия

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Представлена американская оборонная стратегия
В Мире
Фото из открытых источников

В четверг в США военное министерство представило полный вариант оборонной стратегии государства на 2022 год. В ней в качестве основного соперника на международной арене, который грозит изменить существующую ситуацию, назван Китай. 

«КНР является нашим единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок и имеет все больше возможностей для этого», – сказал руководитель военного ведомства Остин.

Россия в стратегии обозначена как государство, которое представляет острую угрозу и которое поэтому для США следует сдерживать, в том числе в случаях, если она будет угрожать американским союзникам. В документе среди других государств, представляющих опасность для США, обозначены Иран и Северная Корея. В качестве иных угроз написано о терроризме, стихийных явлениях, массовых заболеваниях.

В стратегии указано, что ядерное оружие не будет применяться с целью внушить страх другим странам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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