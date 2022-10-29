68-летняя певица Любовь Успенская планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди

Как отмечает Любовь Залмановна, чтобы быть успешным в шоу-бизнесе, недостаточно хороших вокальных данных. Внешний вид играет немаловажную роль. Именно поэтому исполнительница удивляет поклонников новыми преображениями. В скором времени артистка вновь намерена лечь под нож хирурга. Дело в том, что Успенскую не устраивает ее бюст, поэтому его необходимо увеличить. При этом знаменитость не говорит, какой размер хочет себе сделать, а также когда.

К слову, Успенская может пойти в медицинскую клинику не одна. Татьяна Плаксина, ее родная дочь, тоже собирается сделать пластическую операцию по увеличению груди. Хотя недавно мать и дочь враждовали, сейчас у них очень теплые отношения. Артистка не жалеет денег на свою наследницу, которая готовится к выпуску своего первого сольного альбома при поддержке звездной матери.



68-летняя певица Любовь Успенская заявила, что она недовольна своей грудью. В связи с этим она планирует лечь под нож пластического хирурга и сделать операцию по увеличению груди.