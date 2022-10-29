Актриса Нелли Уварова появится в четвертом сезоне драматического телесериала «Содержанки»

Актриса Нелли Уварова, которая прославилась ролью в сериале "Не родись красивой", продолжается активно сниматься. Зрители смогут увидеть артистку в новом сезоне драматического телесериала "Содержанки". В данном кинопроекте Нелли, покорившая в свое время миллионы людей, примерит на себя образ эффектной блондинки.

Как говорит сама актриса, ее героиню Илону можно описать нелицеприятными словами. Уварова довольна работой над таким интересным персонажем и подчеркивает, что образ Илоны от нее кардинально отличается.

"На проекте трудятся прекрасные художники по гриму, поэтому мне легко превращаться в Илону. Мне нравится ее образ, но переносить его в свою жизнь я не планирую", — заявила Нелли.

Отметим, Уварова появилась на свет в небольшом литовском городе Мажейкяй, в семье с армянскими и русскими корнями. Актриса снималась 25 фильмах и сериалах, исполнила более 45 ролей в постановках РАМТ и других театрах.