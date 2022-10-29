Актриса Рената Литвинова пообещала певице Земфире полный аншлаг на концерте в Париже

Рената Литвинова, известная актриса, которая сейчас живет во Франции, поделилась ожиданиями от будущего концерта Земфиры, который на виходных состоится в столице. Артистка пообещала, что на выступление ее близкой подруги придет весь Париж. Об этом она написала в своём Телегаме.

Литвинова сделала смелое заявление. Она сообщила, что выступление ее подруги соберет в столице Франции аншлаг. Концерт запланирован на воскресенье, 30 октября.

"Завтра у Земфиры концерт. Будем там, будет там весь наш Париж", - пишет Рената.

Напомним, что ранее в рамках гастрольного тура рок-исполнительница Земфира посетила Тель-Авив, Стамбул, Гамбург.

