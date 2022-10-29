Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер сбежала из Украины в Германию

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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер сбежала из Украины в Германию
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Фото из открытых источников

Бывшая участница популярной поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер сбежала в Германию. Об этом сообщил сегодня Telegram-канал "НеМалахов".

В Сети появился новый видеоролик, на котором исполнительница поет песни на украинском языке на мероприятии в Штутгарте. 

Напомним, что Надежда Мейхер-Грановская была участницей женской группы "ВИА Гра" с 2000 по 2002 гг, с 2002 по 2006 гг,  2009 по 2011 гг. Артистка покинула коллектив и решила заняться сольной карьерой. 
Также добавим, что уроженка Украины еще в самом начале СВО «внезапно» забыла русский язык и начала молиться за родную страну. Но не забыла она, разве что, про свой российский бизнес, который приносит ей деньги. У Надежды есть свой бренд одежды, который она поставляет, в том числе, в РФ.

Помогает Мейхер в этом ее супруг, российский бизнесмен Михаил Уржумцев. Он - гендиректор Melon Fashion Group. Компания владеет брендами Zarina, befree, Sela, Love Republic.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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