Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер сбежала из Украины в Германию

Бывшая участница популярной поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер сбежала в Германию. Об этом сообщил сегодня Telegram-канал "НеМалахов".

В Сети появился новый видеоролик, на котором исполнительница поет песни на украинском языке на мероприятии в Штутгарте.

Напомним, что Надежда Мейхер-Грановская была участницей женской группы "ВИА Гра" с 2000 по 2002 гг, с 2002 по 2006 гг, 2009 по 2011 гг. Артистка покинула коллектив и решила заняться сольной карьерой.

Также добавим, что уроженка Украины еще в самом начале СВО «внезапно» забыла русский язык и начала молиться за родную страну. Но не забыла она, разве что, про свой российский бизнес, который приносит ей деньги. У Надежды есть свой бренд одежды, который она поставляет, в том числе, в РФ.

Помогает Мейхер в этом ее супруг, российский бизнесмен Михаил Уржумцев. Он - гендиректор Melon Fashion Group. Компания владеет брендами Zarina, befree, Sela, Love Republic.

