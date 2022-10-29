Девушка Милохина: Даня обычно уходит со съемок, когда ему начинают указывать, что делать

Недавно Даня Милохин решил уйти из шоу «Ледниковый период». Тем самым он поставил команду перед фактом, улетев за границу. Оказалось, тиктокер так небрежно относится ко всему. Это подтвердила его новая девушка.

Избранница блогера также занимается соцсетями. Айм Катюша (Катя Толстопятова), не гордится тем, что ее возлюбленный является настоящей звездой. Когда отношения пары стали романтическими, она сильно сомневалась в себе и долго держала дистанцию, так как боялась.

Но со временем девушка разобралась в Дане. 20-летний Милохин не перестает ее удивлять и вдохновлять. В характере знаменитого тиктокера есть черта, которую она уважает.

«Он ненавидит, когда ему говорят, как себя нужно вести, что нужно делать. Его аж...С таких съемок он уходит обычно. Если что-то не нравится ему, то его след простыл. Он хорошо себя тогда чувствует», - призналась Айм Катюша.