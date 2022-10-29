Директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о судьбе пропавшей актрисы Татьяны Дорониной

В Телеграм-канале "Звездная пыль" появилась новая информация касательно местонахождения Татьяны Дорониной. Как стало известно, информация о доме престарелых не соответствует действительности. Пропавшая актриса сейчас проходит курс реабилитации в оздоровительном центре Москвы. А тем временем в ее доме в Барвихе проводят ремонт.

"Сейчас Татьяна Васильевна находится в лечебно-оздоровительном центре, что на юго-западе Москвы. Она проходит там разные восстановительные процедуры. Хорошо себя чувствует, о доме престарелых - это вранье", — рассказал анонимный источник из окружения Дорониной.

Тем временем директор МХАТа Владимир Кехман прокомментировал местоположение артистки. Он тоже опроверг информацию о доме престарелых, отметив, что актриса находится под присмотром докторов в специализированном медцентре.