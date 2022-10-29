Дмитрий Певцов не сдержался из-за творящихся беспорядков в Министерстве культуры РФ

В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения
Морской окунь рекомендуют к употреблению людям в осенние и зимние периоды. Эта рыба избавляет от многих болезней, в том числе от рака. Грипп,
В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз,
Андрей Малахов в своих программах обсуждает жизнь не только знаменитостей, но и простых россиян. Зрители с нетерпением ждут очередные выпуски с
Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram решила прокомментировать ситуацию, которая сложилась с Ксенией Собчак, сбежавшей из РФ. Телеведущая
Актриса театра и кино Юлия Куварзина знакома зрителю благодаря ролям в известных сериалах. Но это в прошлом. Сейчас 47-летняя артистка редко
Военный эксперт Константин Сивков опасается, что РФ может не хватить боеприпасов, если «военная спецоперация» затянется еще на месяцы. Об этом он
Последние время обсуждение телешоу «Ледниковый период» связано с претензиями к его ведущим. Зрители все чаще обращают внимание на неуверенность
В 2022 году Петербург срывает норматив по количеству снегоуборочной техники. Об этом свидетельствует выступление губернатора Александра Беглова,
Сегодня, 26 октября 2022 года, прошла церемония прощания и похороны Ильи Ковалева, который был призван в рамках частичной мобилизации и погиб в зоне
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