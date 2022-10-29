Дмитрий Певцов не сдержался из-за творящихся беспорядков в Министерстве культуры РФ

Дмитрий Певцов всегда высказывает свое мнение. На этот раз актер и депутат раскритиковал новый мультфильм "Ушастики", который появился на экранах. Он заявил, что согласен с мнением Вадима Гетца, который недоволен мультяшными героями. Артист не выделял бы деньги на такое творчество.

Не правда ли, «прекрасная» семья: папа - белка, мама - зайчиха, а сын - ЁЖИК. Что за ЗВЕРЬ младший зверёныш, пока неизвестно… И это все финансирует Министерство Культуры РФ!!! Далее привожу комментарий известного режиссера, оператора, сценариста, композитора Вадима Гетца: «Не знаю, давали создателям Ушастиков какое-то конкретное задание, либо же это либеральный взгляд на жизнь авторов, но факт, что Окна Овертона в «продукте» сияют. Вопрос не в том, что папой ежика является Белка (привет ЛГБТ). В чем то суть этой истории? Мама-зайчиха гоняет из шкафа моль, сын ежик хочет помочь, но моль объясняет, что если не кушать одежду, она умрет. Ежик очень сочувствует моли, они решили, что если моль скушает особым образом, на одежде будут стильные узоры из дырочек. Смысловой посыл – есть модные паразиты, которым есть чужое можно. Ничего вам это не напоминает? Ребенку внушают, что паразит может кушать чужое, если это «правильно» делать. «Правильные» паразиты? Порассуждаем. В Германии – сотни тысяч мужиков, сидящих на пособии, не работают, играют плейстейшен, не делают ничего, это считается нормальным. Это правильный паразит? Или родная творческая интеллигенция, им финансируют инсталляции, спектакли, кино, выставки. Всех приучили что «так нужно». Мало кто понимает это «искусство». Только те, кто его поддерживает. Вернемся опять к мультфильму. Нам рассказывают о радостном событии – паразит питается бытом, не принадлежащим ему, делает он это креативно. Меня например не убеждает. А маленького ребенка? Мультфильм он забудет, но на глубинном уровне это продолжит работать. Все вокруг формирует мировоззрение маленького человека. Придет время, посыл мультика обязательно всплывет. Известно, что «ЭТО» хорошо плавает!»