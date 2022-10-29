Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о поездке певицы Ольги Бузовой на Донбасс

Дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на поездку певицы Ольги Бузовой на Донбасс. Об этом он написал в своем Телеграме. Запашный назвал Бузову целеустремленным и трудолюбивым человеком. Он отметил, что прошлые ошибки телеведущей не должны вызывать к ней ненависти. Эдгард поступок Ольги считает достойным. По его мнению, исполнительница заслуживает уважения, в отличие от Собчак, Хаматовой или Пугачёвой.

"Сегодня Ольга приехала в ДНР, привезла гуманитарную помощь. Собчак сейчас в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева уехала в Израиль, Бузова - в Донецк. Еще есть вопросы?", - пишет Запашный.

Напомним, что сегодня в Сети появилось видео, на котором исполнительница хита «Водица» разгружает коробки с гуманитарной помощью в Донецке.